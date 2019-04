Quotidien, deuxième partie du 19 avril 2019 avec Eric Fottorino, Hubert Lenoir, Laurent Siino et Jerry Leen

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 19 avril. On parle du maire par intérim de Bordeaux avec Paul Larrouturou et, en plateau, Yann Barthes reçoit le patron des revues « Le 1 » et « Zadig » Eric Fottorino, mais aussi le chanteur québécois Hubert Lenoir et le pompier Laurent Siino et sa chienne Jerry Leen. Depuis qu’Alain Juppé a quitté ses fonctions pour le Conseil Constitutionnel, Bordeaux a un nouveau maire, par intérim. Un maire remplaçant qui peine à se faire un nom dans sa ville, alors qu’il est candidat aux municipales de 2020. On en parle avec Paul Larrouturou. On dit partout que la presse écrite s’écroule. Et c’est vrai. Pourtant, un homme résiste toujours à cette vérité : Eric Fottorino. L’ancien patron du Monde a lancé trois nouveaux titres : « Le 1 », « America » et « Zadig ». Tous les trois cartonnent en kiosque. Du jamais vu depuis des années. Eric Fottorino est sur le plateau de Quotidien pour nous livrer les secrets de sa réussite. Laurent Siino est adjudant chez les Pompiers de Paris. Il est le chef du groupe cynotechnique, celui qui forme, gère et entraîne les chiens qui seront ensuite déployés sur les incendies et les interventions. Jerry Leen, la première chienne à intégrer les brigades des pompiers a été récompensée pour deux missions : celle de la rue de Trévise et le sauvetage de deux ados coincés dans les catacombes de Paris. Laurent Siino et sa chienne Jerry Leen sont sur le plateau de Quotidien pour nous parler de leur travail. On ne le connaît pas encore bien en France, mais Hubert Lenoir est déjà une star au Québec. Il a traversé l’Atlantique pour faire découvrir son univers tout particulier à la France et à l’Europe. Après un passage sur la scène de Quotidien pour présenter son titre « Fille de personne II », extrait de son album « Darlène », il livre sa playlist idéale. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume pour vous l’actualité de la semaine, sans bruit et les Parisiens Eric et Quentin se rappellent leurs bons souvenirs près de Notre-Dame.