Quotidien, deuxième partie du 19 décembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 19 décembre. En plateau, Yann Barthès reçoit Philippe Colin pour « Le voyage de Marcel Grob » et Sophia Aram pour son spectacle « le fond de l’air effraie ». À la crise des gilets jaunes, la France va-t-elle ajouter une crise diplomatique avec la Suisse ? Le président de l’Assemblée, Richard Ferrand, a tenu – en juillet dernier - des propos peu sympathiques contre les référendums citoyens pratiqués chez nos voisins. On en parle avec Paul Larrouturou. Critique de notre société actuelle, de ses travers, de ce qui va mal, avec finesse, avec humour, mais aussi et surtout avec force. Parce qu’à un moment, « il est peut-être temps de lâcher les coups », nous dit-elle. Sophia Aram est sur le plateau de Quotidien pour parler de son nouveau spectacle, « Le fond de l’air effraie ». Dans son Petit Q, Willy Papa nous emmène au Festival du film des Arcs, le Morning Glory félicite Elisabeth Martichoux pour avoir réussi à en placer une face à Marine Le Pen, Nora répond à toutes les questions qu’on se pose sur Noël et Étienne Carbonnier nous parle du salon des animaux.