Quotidien, deuxième partie du 19 février 2019 avec Simon Porte Jacquemus, Inès de la Fressange et Vincent Darré

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 19 février. Ce soir, une émission hommage au couturier Karl Lagerfeld, disparu ce mardi. Pour raconter le Kaïser de la mode, Yann Barthès reçoit en plateau le couturier Simon Porte Jacquemus et le décorateur d’intérieur Vincent Darré. Karl Lagerfeld s’est éteint ce mardi 19 février 2019. Le couturier des maisons Chanel, Fendi, Céline en son temps, à la tête de sa griffe éponyme laisse derrière lui un patrimoine culturel inégalé dans le monde de la mode. 60 ans de carrière, 17 collections par an, des inspirations variées, des défilés à travers le monde entier, des réalisations stupéfiantes pour sublimer ses mannequins et ses modèles : Karl Lagerfeld a abattu un travail titanesque pour le monde de la mode au cours de sa longue et prolifique carrière. Le couturier Simon Porte Jacquemus, le décorateur d’intérieur Vincent Darré et Inès de la Fressange sont sur le plateau de Quotidien pour lui rendre hommage. Dans son Petit Q, Willy Papa nous fait revivre les plus beaux défilés de Karl Lagerfeld, Laurent Macabiès débriefe les matinales politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier s’éclate au Behourd de Monaco et Alison Wheeler nous présente son téléshopping de la semaine.