Quotidien, deuxième partie du 19 mars 2019 avec Jean Wyllys, Michel Cymes et Nicole Ferroni

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 19 mars. On parle des nombreuses vidéos diffusées par les gilets jaunes avec Paul Larrouturou et, en plateau, Yann Barthès reçoit le député brésilien Jean Wyllys qui s’est exilé depuis l’élection de Jair Bolsonaro à la tête du pays ainsi que Nicole Ferroni et Michel Cymès pour parler de leur nouvelle émission, « Ça ne sortira pas d’ici ». Après une journée de tensions à Paris lors de l'Acte XVIII des gilets jaunes, le gouvernement a décidé de durcir le ton contre les figures du mouvement. Il en apelle à des sanctions, notamment financières, contre Eric Drouet et Maxime Nicolle, principales têtes des gilets jaunes. Paul Larrouturou les a contactés. Jean Wyllys est député depuis 2010 au Brésil. Ouvertement gay, il a déjà subi à de multiples reprises des insultes ou des agressions homophobes, parfois physiques. Mais depuis l’élection de Jair Bolsonaro à la tête du Brésil en janvier dernier, les menaces et les agressions homophobes ont redoublé d’intensité partout dans le pays, poussant Jean Wyllys à quitter le pays. Il est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Nicole Ferroni est chroniqueuse sur France Inter et surtout humoriste. Michel Cymès est le médecin le plus connu, et le préféré, des Français. Ensemble, ils seront très prochainement à la tête d’une nouvelle émission, « Ça ne sortira pas d’ici », le premier talk-show médical. Nicole Ferroni et Michel Cymès sont sur le plateau de Quotidien pour nous en dire plus. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle du concert de Drake à Paris, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques du jour dans son Morning Glory, Nora Hamzawi nous dit tout ce qu’il faut savoir sur les docteurs et Étienne Carbonnier nous fait visiter le Salon du livre.