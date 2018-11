Quotidien, deuxième partie du 19 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 19 novembre. En plateau, Yann Barthès reçoit Jean-Paul Rouve pour « Lola et ses frères » et Kevin Massé et Ingrid Hild pour le documentaire « Enfance abusée ». La Californie est ravagée par les incendies les plus meurtriers de son histoire. Depuis plus d'une semaine, les pompiers travaillent sans relâche pour circonscrire les différents foyers d'incendies. L'État compte déjà plus de 77 morts et près d'un millier de disparus. Baptiste des Monstiers est sur place. Pour « Lola et ses frères », Jean-Paul Rouve repasse derrière la caméra. Mais devant aussi. Il raconte une histoire de vie, de fratrie. Il est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Kevin Massé et Ingrid Hild ont été victimes d’abus sexuels lorsqu’ils étaient enfant. Pour « Enfance abusée », un documentaire de France 2, ils ont accepté de témoigner. Ils sont sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous raconte la cérémonie des Country Music Awards, Laurent Macabiès nous parle des gilets jaunes dans son Morning Glory, Alex Ramirès décrypte les pubs pour cuisine et Etienne Carbonnier débriefe le marathon du Beaujolais.