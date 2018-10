Quotidien, deuxième partie du 19 octobre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 19 octobre. En plateau, Yann Barthès reçoit les journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme, ainsi que deux de leurs étudiantes, pour parler de la sortie de leur livre « Inch’allah, l’islamisation à visage découvert » et Jonathan Lambert, qui reprend « Le Prénom » au théâtre. A 71 ans, Pierre Kompany vient d’être élu bourgmestre (l’équivalent de maire en Belgique, ndlr) de Ganshoren, une petite commune à quelques kilomètres de Bruxelles. C’est la première fois qu’un homme noir est élu à ce poste en Belgique. Baptiste des Monstiers l’a rencontré. Dans « Inch’allah, l’islamisation à visage découvert, les journalistes dressent le portrait d’un département, la Seine-Saint-Denis, en proie à l’islamisation de sa population. Fake news ou réalité ? Gérard Davet, Fabrice Lhomme ainsi qu’Ivanne Trippenbch et Célia Mebroukin, étudiantes en journalisme, ont enquêté. Ils sont sur le plateau de Quotidien. Jonathan Lambert est de nouveau sur les planches. Il reprend la cultissime pièce « Le Prénom » avec Florent Peyre, au théâtre Edouard VII. Jonathan nous en parle sur le plateau de Quotidien. Pour finir la semaine en musique, le groupe Jungle interprète son nouveau titre « Heavy California » sur la scène de Quotidien, les Parisiens Eric et Quentin débriefent l’actu de la semaine, Jenna Castetbon résume l’actu sans bruits et Laurent Macabiès nous fait son Morning Glory.