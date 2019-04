Quotidien, deuxième partie du 2 avril 2019 avec Michaël Foessel et Kyan Khojandi

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 2 avril. On parle de la tournée de promo de François Hollande avec Paul Larrouturou, des jeunes nationalistes européens réunis à Rome avec Baptiste des Monstiers et, en plateau, Yann Barthès reçoit le philosophe Michaël Foessel pour « Récidive » et l’humoriste Kyan Khojandi pour son spectacle « Une bonne soirée ». Le futur des nationalistes européens était à Rome ce week-end pour un grand week-end de la jeunesse de l’extrême-droite. Venus de toute l’Europe, ils ont des références un peu floues et des projets pas toujours clairs sur l’avenir à donner à l’Union européenne. Baptiste des Monstiers était sur place. Sommes-nous en train d’inlassablement répéter le passé ? Dans « Récidive », le philosophe français Michaël Foessel retrace l’année 1938 sous le prisme de l’année 2018. Similitudes, erreurs, préoccupations politiques… et si l’histoire se répétait ? On en parle avec lui sur le plateau de Quotidien. On l’a découvert dans « Bref », sa mini-série pour Canal +, et on ne l’a plus jamais quitté. De la télévision, au cinéma, en passant par le théâtre et les plateaux télé, Kyan Khojandi s’est imposé dans le paysage culturel français. Il est de retour sur les planches de l’Européen avec son spectacle « Une bonne soirée », du 19 avril au 29 juin. Avant ça, il est sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle du rappeur Nipsey Hussle, disparu ce dimanche, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques du jour dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier va faire un tour au salon de la chasse et Alison Wheeler nous présente son véhicule écolo.