Quotidien, deuxième partie du 2 mai 2018

Retrouvez l’intégralité de la deuxième partie de Quotidien du 2 mai. Au programme : Yann Barthès reçoit le jury de The Voice, Zazie, Mika, Florent Pagny et Pascal Obispo ainsi que le nouveau phénomène de la scène belge, la chanteuse Angèle. Côté reportage, on retrouve Azzeddine Ahmed-Chaouch en Australie aux côtés d’Emmanuel Macron et Baptiste des Monstiers est à Pampelune où il suit les protestations après une décision de justice controversée. Emmanuel Macron est en Australie et comme il est so good in english, il a tenté de complimenter l’épouse du Premier ministre australien. Pas de bol, le chef de l’État s’est fait avoir par un faux-ami et a totalement raté son effet (mais a bien fait rire les Australiens). En parlant d’Australie, Azzeddine Ahmed-Chaouch suit le président dans son déplacement dans le Pacifique. Il a notamment pu l’interroger sur les débordements de la manifestation du 1er mai à Paris. Côté reportage toujours, Baptiste des Monstiers est à Pampelune, où la qualification d’abus sexuel d’une affaire de viol a poussé des milliers d’hommes et de femmes dans les rues. Et toujours, on retrouve le 20h Médias de Julien Bellver qui débriefent les réactions des politiques, des syndicats et de la presse après les débordements du 1er mai, le Morning Glory de Laurent Macabiès et le Petit Q spécial Kanye West de Willy Papa. Et puisque mercredi, c’est le jour des enfants, Nora Hamzawi répond à toutes les questions qu’ils se posent sur les restaurants.