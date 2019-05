Quotidien, deuxième partie du 2 mai 2019 avec Bret Easton Ellis et Serge Bramly

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 2 mai. On parle des happenings politiques avec Paul Larrouturou et, en plateau, Yann Barthès reçoit l’écrivain Bret Easton Ellis pour la sortie de son livre « White » et le critique d’art Serge Bramly pour le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. À l’occasion du 1er mai, Florian Philippot est allé décrocher le drapeau européen sur le fronton de la mairie de Forbach où il est élu. Le happening a fait le tour des réseaux sociaux mercredi soir. Florian Philippot n’est toutefois pas la première personnalité politique a utilisé un « happening » pour faire parler de lui. On en parle avec Paul Larrouturou. L’écrivain à succès Bret Easton Ellis revient en librairie ce 2 mai avec un nouvel ouvrage qui s’annonce plus angoissant que les précédents. Dans « White », l’auteur couche sur le papier sa vision de nos sociétés occidentales. Une vision peu flatteuse, bercée par les souvenirs de l’auteur et son histoire, dans une Amérique de plus en plus recroquevillée sur elle-même. Bret Easton Ellis nous en parle sur le plateau de Quotidien. Serge Bramly a plusieurs casquettes : romancier, scénariste, mais aussi spécialiste de la photographie et de l’art. Alors qu’on célèbre ce 2 mai le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, Serge Bramly vient nous parler du talent inégalable de l’artiste, à la fois peintre, sculpteur, inventeur, scientifique, …. Dans son Petit Q, Willy Papa nous emmène à l’avant-première du dernier Avengers, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier nous emmène au bowling sénior et Pablo Mira nous fait sa revue de presse des haters de la semaine.