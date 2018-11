Quotidien, deuxième partie du 2 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 02 novembre. En plateau, Yann Barthès reçoit le phénomène Aya Nakamura pour la sortie de son album éponyme et les trois jeunes qui attaquent l’Etat en justice pour « contrôle au faciès » accompagnés de leur enseignante. Dans les grandes villes, il est possible depuis plusieurs années de se faire livrer ses repas via des applications comme Deliveroo ou Uber. Parfois, ces livreurs qui sonnent à votre porte ne sont pas des salariés de ces entreprises, mais des migrants « embauchés » illégalement. Valentine Oberti a voulu rencontrer ces livreurs – les vrais et ceux qu’ils exploitent – mais l’opération n’a pas été simple. Aya Nakamura s’est lancée dans la musique en 2017, mais il aura fallu attendre le succès planétaire de son titre « Djadja » pour qu’elle devienne un véritable phénomène. Aujourd’hui, Aya Nakamura rempli ses salles de concert en un temps record et son deuxième album, dont la sortie est prévue le 2 novembre prochain, promet déjà de faire un carton. Aya Nakamura est sur le plateau de Quotidien. Mamadou Camara, Ilyas Haddaji, Zakaria Hadji Mmadi ont 20 ans. En 2017, alors qu’ils participent à une sortie scolaire avec leur lycée d’Epinay-sur-Seine, ils sont contrôlés par les forces de l’ordre. S’estimant victimes d’un « contrôle au faciès », ils ont décidé de porter plainte pour discrimination. Ils sont sur le plateau de Quotidien pour en parler. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine, sans bruit et Eric et Quentin nous racontent comment les Parisiens ont vécu cette nouvelle semaine.