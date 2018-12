Quotidien, deuxième partie du 20 décembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 20 décembre. En plateau, Yann Barthès reçoit Stéphane Guillon pour son dernier spectacle, « Premiers adieux » et le philosophe Stéphane Floccari pour son livre « Survivre à Noël ». La date officielle du Brexit, c’est dans 100 jours tout pile, mais pour l’instant, les négociations piétines. La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne est floue et à force, plus personne n’y comprend quoi que ce soit. Baptiste des Monstiers s’est rendu à Londres pour essayer d’y voir un peu plus clair. Stéphane Guillon s’installe à la Pépinière Théâtre, à Paris, dès le 23 janvier prochain avec son spectacle, le dernier, intitulé « Premiers adieux ». L’humoriste est sur le plateau de Quotidien pour parler de ce dernier projet, de son envie de quitter la scène et de la suite. Stéphane Floccari est professeur de philosophie dans un lycée de Saint-Maur. Il a fait sensation en librairie avec son livre « Nietzsche et le nouvel an » en fin d’année 2017, il revient cette fois avec un livre pour vous aider à « Survivre à Noël ». Il est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de la dernière interview malaise du père de Meghan Markle, le Morning Glory ESSAIE de comprendre le gouvernement, Étienne Carbonnier nous parle du championnat du monde de fléchettes et Pablo Mira nous fait sa revue de presse des haters de la semaine.