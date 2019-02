Quotidien, deuxième partie du 20 février 2019 avec Malik Bentalha, Gilles Lellouche et Augustin Trapenard

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 20 février. En plateau, Yann Barthès reçoit le meilleur interviewer de l’année Augustin Trapenard et les acteurs de « Jusqu’ici tout va bien », Malik Bentalha et Gilles Lellouche. Mardi 19 février, le CRIF donnait son dîner annuel dans un contexte particulièrement tendu après de nombreux actes antisémites en France ces derniers mois. Baptiste des Monstiers a pu y assister, il a rencontré de jeunes juifs et a questionné leurs inquiétudes. Emmanuelle Gave est avocate et elle se lance dans la course aux européennes sous la bannière « Debout la France », le parti de Nicolas Dupont-Aignan. Paul Larrouturou fait son portrait. Augustin Trapenard succède à Léa Salamé et obtient le trophée du meilleur interviewer de l’année. Chaque jour sur France Inter, il anime « Boomerang », une émission culturelle à nul autre pareil. Augustin Trapenard est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Comment on s’adapte à la banlieue quand on est un Parisien pure souche et branchouille ? Fred Bartel (Gilles Lellouche) est le patron d’une agence de communication en vogue quand un contrôle fiscal drastique lui impose d’aller s’installer, avec son équipe, à la Courneuve. Heureusement pour eux, ils vont faire la rencontre de Samy (Malik Bentalha) qui va les aider à s’adapter à leur nouvel environnement. Gilles Lellouche et Malik Bentalha sont sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa revient sur l’agression polémique de l’acteur Jussie Smollett, Laurent Macabiès décrypte les matinales politique, Étienne Carbonnier fait un point NBA et Nora Hamzawi répond à toutes nos questions sur les Oscars et les César.