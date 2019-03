Quotidien, deuxième partie du 20 mars 2019 avec les égyptologues Dominique Farout, Amandine Marshall et Florence Quentin ainsi que Denis Brogniart

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 20 mars. On parle Brexit avec le portrait de John Bercow fait par Baptiste des Monstiers et Égypte ancienne avec, en plateau, Dominique Farout, Florence Quentin et Amandine Marshall pour l’exposition Toutankhamon. Enfin, Yann Barthès reçoit également l’animateur Denis Brogniart pour le retour de Koh-Lanta sur TF1. Les images de la tuerie de Christchurch ont été diffusées sur Facebook, sans interruption, pendant dix-sept minutes. La vidéo a ensuite été relayée sur Twitter et sur Youtube et était disponible partout, à tous, y compris à ceux qui ne souhaitaient pas la voir. De très nombreux jeunes, collégiens, lycéens ou jeunes adultes ont été confrontés à ces images. Paul Larrouturou les a interrogé et a voulu connaître l'avis des personnalités politiques sur la question et les sanctions à envisager contre Facebook. La grande halle de la Vilette accueille exceptionnellement une grande exposition consacrée au plus célèbre des pharaons – à défaut d’être celui au plus long règne – Toutankhamon. Jusqu’au 15 septembre, les visiteurs pourront admirer les trésors du pharaon, exhumés en 1922 par l’archéologue britannique Howard Carter. 100 ans plus tard, les mystères de Toutankhamon continuent de fasciner les foules. Les égyptologues Dominique Farout, Florence Quentin et Amandine Marshall sont sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. Koh-Lanta, c’est reparti pour une vingt-quatrième saison ! Les nouveaux aventuriers de l’émission de TF1 s’affrontent cette année dans les îles Fidji. Pour moderniser le programme, Koh-Lanta est désormais centré sur les trois équipes (contre deux lors des premières saisons) et leurs chefs. Denis Brogniart est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous emmène à l’avant-première du film Dumbo, Laurent Macabiès décrypte pour nous les matinales radios et télé dans son Morning Glory, Alison Wheeler nous présente son Téléshopping de la semaine et Étienne Carbonnier nous fait visiter le salon du fitness.