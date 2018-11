Quotidien, deuxième partie du 20 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 20 novembre. En plateau, Yann Barthès reçoit le journaliste Mehdi Meklat pour son livre « Autopsie ». Baptiste des Monstiers est en Californie qui vient de traverser les incendies les plus meurtriers de son histoire. Il s’intéresse aujourd’hui au difficile calcul des disparus, dont le nombre est monté à plus de 1000 dans tout l’État. Propos sexistes, racistes, homophobes… les tweets exhumés du journaliste Mehdi Meklat donnaient une image peu reluisante du jeune homme. Dans « Autopsie », il revient sur ces « erreurs » et raconte à la fois le lynchage médiatique dont il a été victime, mais aussi le chemin qu’il a parcouru pour « comprendre » pourquoi il avait écrit ses textes. Mehdi Meklat est sur le plateau de Quotidien. Le gouvernement d’Emmanuel Macron est-il paritaire ? Dans la répartition de ses ministres et de ses Secrétaires d’État, oui. Mais qu’en est-il à l’intérieur de ces mêmes cabinets ministériels ? Il y a les bons et les mauvais élèves. Valentine Oberti a enquêté, elle distribue ses points et ses mauvais points en termes de parité. Dans le Petit Q, Willy Papa nous parle de Snoop Dog qui a ENFIN eu son étoile sur le Walk of Fame d’Hollywood, Laurent Macabiès s’intéresse à la « retenue » selon Nicolas Dupont-Aignan, Alison Wheeler nous fait son Téléshopping de la semaine et Étienne Carbonnier nous fait un point NFL.