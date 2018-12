Quotidien, deuxième partie du 21 décembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 21 décembre. On termine l’année avec, en plateau, Régine pour son autobiographie « Gueule de nuit » et Fabrice Eboué qui rejoue son spectacle « Plus rien à perdre » à Paris pendant les fêtes. Le 5 novembre dernier, deux immeubles s’effondraient en plein cœur de Marseille, faisant huit victimes. Depuis, le maire Jean-Claude Gaudin est resté cloîtré dans sa mairie, pas question pour l’élu de se frotter aux habitants de sa ville, très remontés contre lui. Jusqu’à son dernier conseil municipal. On en parle avec Valentine Oberti. Ne dites pas qu’elle est « la reine de la nuit », dites plutôt qu’elle est une « gueule de nuit ». Ce n’est pas pour rien si c’est comme ça que Régine a choisi de titrer son autobiographie, récit de soixante ans de folles soirées parisiennes au milieu des plus grands. Elle nous en parle sur le plateau de Quotidien. Il n’a « plus rien à perdre » mais il le vit bien. Fabrice Eboué revient sur les planches du théâtre du Trianon avec son spectacle après une année passée à le jouer dans toutes les salles de France. Fabrice Eboué est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon nous résume l’actualité de la semaine en silence et le dernier Morning Glory de l’année revient sur les plus belles déclarations politiques de 2018.