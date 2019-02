Quotidien, deuxième partie du 21 février 2019 avec Cyril Graziani, Cécile Amar, Noémie Schmidt, Laurent Rochette et Paul Saïsset

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 21 février. On parle de la désormais ex-nouvelle figure du parti Debout la France, Emmanuelle Gave, avec Paul Larrouturou et de la fin des cahiers de doléances avec Valentine Oberti. En plateau, Yann Barthès reçoit les journalistes Cyril Graziani et Cécile Amar pour leur livre-enquête « Le peuple et le président » ainsi que l’équipe du film « Paris est à nous », Noémie Schmidt, Laurent Rochette et Paul Saïsset. Elle était la nouvelle figure du parti Debout la France fondé par Nicolas Dupont-Aignan. Emmanuelle Gave, fille de Charles Gave – généreux donateur du parti – a été rattrapée par ses tweets aux contenus racistes et sexistes, malgré une volonté de les effacer précipitamment. Après la diffusion de notre entretien avec Emmanuelle Gave mercredi 20 février, Nicolas Dupont-Aignan a décidé de l’écarter de sa liste pour les élections européennes d’avril. Paul Larrouturou nous en parle. Il est désormais trop tard pour faire entendre vos revendications via les « cahiers de doléances » disponibles en mairie. Depuis mercredi 20 février minuit, ils ont été retirés pour être collectés, analysés et traités partout en France. Au total, plus de 10500 cahiers ont été remplis à travers toute la France. Charge à l’État, désormais, de les consulter un par un pour en tirer les premiers bilans. On fait le point avec Valentine Oberti. Dans « Le peuple et le président », les journalistes Cyril Graziani et Cécile Amar reviennent sur trois mois de conflit entre les gilets jaunes et le chef de l’État. Trois mois de crise, d’affrontements, de débats, de contradictions aussi. Ils sont tous les deux sur le plateau de Quotidien pour nous en dire plus. Pour « Paris est à nous », sa réalisatrice Elisabeth Vogler a cassé tous les codes. Avec le producteur Laurent Rochette et le co-scénariste Paul Saïsset, ils ont réalisé l’exploit de faire un film en dehors du circuit classique. Une campagne de crowfunding leur aura permis de se lancer. Quatre ans de tournage et un scénario adapté au jour le jour plus tard, le film sort sur Netflix ce 19 février. Il y raconte le vertige de l’amour et la crainte de la mort, aussi. L’actrice principale de « Paris est à nous », Noémie Schmidt, le producteur Laurent Rochette et le co-scénariste Paul Saïsset sont sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe la cérémonie des Brit Awards, Laurent Macabiès décrypte les matinales politique du jour dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier fait un point NBA dans son Jeudi Transpi et Pablo Mira fait sa revue de presse des haters de la semaine.