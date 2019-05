Quotidien, deuxième partie du 21 mai 2019 avec Patrick Lemoine et Ezra Koening

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 21 mai. On parle du stand LGBT attaqué à la Roche-sur-Yon avec Paul Larrouturou et d’une possible ingérence russe dans les élections européennes avec Baptiste des Monstiers. En plateau, Yann Barthès reçoit le psychiatre Patrick Lemoine pour son livre « La santé psychique de ceux qui ont fait le monde » et le leader du groupe Vampire Weekend Ezra Koening. Ce week-end, un stand LGBT a été saccagé par une dizaine d’étudiants à la Roche-sur-Yon. Les caméras de vidéosurveillance ont permis d’identifier 10 agresseurs, avec tous le même point commun : ils font partie de la même université, celle de l’ICES. On en parle avec Paul Larrouturou. A J-5 des élections européennes, la question inquiète de plus en plus les politiques : la Russie peut-elle user de son influence pour peser sur les résultats du scrutin ? On en parle avec Baptiste des Monstiers. Sommes-nous bien sûr que les hommes et les femmes qui nous gouvernent sont sains d’esprit ? Qu’ils n’ont pas de troubles majeurs qui pourraient leur faire manquer de discernement ? Un homme s’est posé la question : il s’appelle Patrick Lemoine et il est psychiatre. Il publie « La santé psychique de ceux qui ont fait le monde », dans lequel il décrypte l’état psychologique des grands de ce monde. On en parle avec lui sur le plateau de Quotidien. Absents depuis six ans, les Américains de Vampire Weekend reviennent avec un sixième album de « la pop la plus intelligente du monde ». Sur la scène de Quotidien, ils nous présentent « This Life », extrait de l’album « Father of the bride ». Mais comme un live ne suffit pas pour résumer et pour apprécier Vampire Weekend, on reçoit aussi le leader du groupe, Ezra Koening, sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa nous emmène à la projection du final de GOT au Grand Rex, Étienne Carbonnier nous débriefe les championnats de coupe mulet (sisi, ça existe), Laurent Macabiès décryptes les matinales politiques dans son Morning Glory et Alison Wheeler s’investit pour les élections européennes.