Quotidien, deuxième partie du 21 mars 2019 avec Judith Duportail et Freddie Highmore

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 21 mars. On parle des sanctions à prendre contre Facebook après la tuerie de Christchurch avec Paul Larrouturou, de John Bercow, la nouvelle star britannique avec Baptiste des Monstiers et, en plateau, Yann Barthès reçoit la journaliste Judith Duportail pour son enquête sur Tinder, « L’amour sous algorithme » et l’acteur préféré du public, Freddie Highmore. Qui est John Bercow ? L’homme politique britannique est le président de la Chambre des communes. C’est lui qui a empêché Theresa May de soumettre un troisième vote sur la sortie du pays de l’Union européenne. Autoritaire tenant de salle, il est devenu la bête noire de Theresa May et de tout son gouvernement en ces temps de crise. Baptiste des Monstiers l’a rencontré à Londres. On l'a dit plusieurs fois cette semaine, Facebook a autorisé la diffusion de dix-sept minutes de l'attaque terroriste de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. En pleine polémique, le réseau social se mure dans un silence quasi complet, exception faite d'un message de condoléances envoyés à l'attention des familles de victimes. Aujourd'hui, la question se pose : Facebook avait-il les moyens d'interrompre ce direct ? Et si oui, pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? On en parle avec Paul Larrouturou. Judith Duportail est journaliste et autrice. Elle publie ce printemps une grande enquête sur Tinder, l’application de rencontres. Dans « L’amour sous algorithme », Judith Duportail perce les mystères et les secrets des applis de rencontre et de comment elles décident, un peu, pour vous. Judith Duportial est sur le plateau de Quotidien pour en parler. De Neverland à The Journey, en passant par Charlie et la Chocolaterie, Arthur et les Minimoys, Astro Boy ou encore À la croisée des mondes, impossible d’être passé à côté de Freddie Highmore. Depuis 2018, il est devenu l’un des docteurs les plus célèbres du petit écran. La série « Good Doctor », dans laquelle il interprète un médecin autiste et brillant a cartonné en France. Freddie Highmore est sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle du gros scandale de corruption qui touche les universités et les célébrités américaines, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier nous fait vivre le retour des Bleus à Clairefontaine dans son Transpi du jour et Pablo Mira nous fait sa revue de presse des haters de la semaine.