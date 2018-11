Quotidien, deuxième partie du 21 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 21 novembre. En plateau, Yann Barthès reçoit le musicien Jean-Michel Jarre pour la sortie de son nouvel album, Equinoxe Infinity et la philosophe pop Marianne Chaillan pour son livre « Pensez-vous vraiment ce que vous croyez penser ? ». En comparant l’ouverture de la PMA à toutes les femmes à de « l’eugénisme », Laurent Wauquiez a atteint le point Godwin du débat à une vitesse record. Depuis, le chef des Républicains fait face à une vive polémique. Pourtant, il n'est pas le seul à parler d'eugénisme chez les Républicains. Il y a ceux qui assument et ceux qui n'assument pas. Valentine Oberti a enquêté. A 240km d’une ville de Paradise réduite en cendres après les incendies, se situe la ville de San Francisco. Si elle a été épargnée par les flammes, elle fait aujourd’hui face à une pollution record drainée par les flammes. Baptiste des Monstiers est sur place. Il y a 40 ans, Jean-Michel Jarre triomphait avec « Equinoxe » et ses 10 millions de disques vendus. Il revient aujourd’hui avec « Equinoxe Infinity », une suite qui marque l’évolution de l’artiste, et de la musique depuis 40 ans. Jean-Michel Jarre est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. Marianne Chaillan est philosophe et écrivaine. Elle a publié plusieurs ouvrages à succès pour vulgariser et dépoussiérer la philosophie et la mettre à la portée de tous : « Harry Potter à l’école de la philosophie », « Ils vécurent philosophes et furent beaucoup d’heureux ». Marianne CHaillan revient avec « Pensez-vous vraiment ce que vous croyez penser ? », elle est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle du concert fiasco de Lauryn Hill, dans son Morning Glory, Laurent Macabiès suggère à Gilbert Collard de passer chez Audika, Etienne Carbonnier nous fait le débrief du match France-Uruguay et Nora Hamzawi répond à toutes vos questions sur les super-héros des enfants.