Quotidien, deuxième partie du 22 février 2019 avec Stephan Eicher, Tony Estanguet et les jeunes engagés pour le climat

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 22 février. En plateau, Yann Barthès reçoit le chanteur Stephan Eicher pour parler de la sortie de son nouvel album, « Hüh ! », le président du comité Paris 2024 Tony Estanguet et des jeunes qui s’engagent pour le climat Greta Thunberg, Adelaïde, Charlie et Martial. Karl Lagerfeld s’est éteint le 19 février à l’âge de 85 ans. Le couturier, qui aura travaillé jusqu’à son tout dernier souffle, devait présenter sa dernière collection pour Fendi lors de la Fashion Week de Milan cette semaine. Attendu par ses équipes, il n’aura finalement jamais pu faire ce dernier show. Sur place, couturiers, fans et maisons de couture lui ont rendu hommage. Baptiste des Monstiers y était. Greta Thunberg est suédoise et à 16 ans, elle a impressionné le monde entier en livrant un vibrant message pour la sauvegarde de la planète devant le parlement suédois. Adelaïde Charlier a 18 ans et vient de Belgique. Elle est la porte-parole de « Youth for climate », un mouvement qui mobilise la jeunesse à travers le monde entier pour lutter contre le réchauffement climatique. Martial Breton a 23 ans, il est étudiant et il est le coordinateur en France de « Youth for climate ». Ils sont sur le plateau de Quotidien pour en parler. « Déjeuner en paix », « Combien de temps », « Pas d’ami comme toi » : les titres de Stephan Eicher ont su traverser les époques et les générations, mais le chanteur n’a pas dit son dernier mot. Cette année, il revient avec un quinzième album studio, « Hüh ! ». Il y partage ses meilleurs titres revisités par une fanfare et réserve, aussi, quelques inédits à ses fans. Stephan Eicher est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Tony Estanguet est triple champion olympique de canoë-kayak et on ne compte plus ses titres de champion du monde. Aujourd’hui, il est le président du comité organisateur des Jeux Olympiques de 2024 qui se dérouleront à Paris. Il reste cinq ans pour tout organiser. On en parle avec Tony Estanguet sur le plateau de Quotidien. Comme tous les jours, Laurent Macabiès décrypte les matinales politique dans son Morning Glory, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine sans un bruit et les Parisiens Eric et Quentin affrontent la dure réalité.