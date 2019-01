Quotidien, deuxième partie du 22 janvier 2019 avec Anne Sinclair et Alton Mason

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 22 janvier. En plateau, Yann Barthès reçoit la journaliste Anne Sinclair et le mannequin Alton Mason, nouvelle coqueluche des podiums. Lundi soir, Emmanuel Macron accueillait 150 chefs d’entreprise à Versailles pour un dîner très officiel et surtout très fermé à la presse. Paul Larrouturou a glané toutes les informations possibles sur le déroulé de cette journée. Baptiste des Monstiers suit Jair Bolsonaro dans les tous premiers jours de son mandat. Une de ses premières mesures : autoriser le port d’armes à tous les citoyens brésiliens qui n’auraient pas de casier judiciaire. Et avant de pouvoir posséder une arme, encore faut-il passer le permis port d’arme. Baptiste des Monstiers s’y est essayé. Directrice éditoriale de la version française du Huffington Post, chroniqueuse sur Europe 1 ou dans le JDD, Anne Sinclair est une incontournable du paysage médiatique français. Elle est sur le plateau de Quotidien. Qui est Alton Mason ? Le jeune homme de 21 ans a d’abord été danseur, pour P. Diddy entre autres, avant de devenir mannequin. Aujourd’hui, le monde de la mode se l’arrache. Alton Mason est sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle du festival de l’Alpe d’Huez, Laurent Macabiès débriefe les matinales politique dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier nous parle combiné nordique et Alison Wheeler présente son téléshopping de la semaine.