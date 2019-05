Quotidien, deuxième partie du 22 mai 2019 avec Jacques Attali et Virginie Efira

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 22 mai. On parle des convocations de journalistes par la DGSI et, en plateau, Yann Barthes reçoit Jacques Attali pour « Histoire de l’alimentation » et Virginie Efira pour « Sybil ». On a appris ce mardi que plusieurs journalistes ayant participé à révéler l’affaire Benalla au grand public ont été convoqués par la Direction générale de la sécurité intérieure. Parmi eux, la journaliste du Monde Ariane Chemin, qui avait publié le premier papier de « L’affaire Benalla » en révélant la présence de l’ancien conseiller d’Emmanuel Macron place de la Contrescarpe le 1er mai 2018. Mi-mai, plusieurs journalistes du média Disclose ainsi qu’un journaliste de Radio France ont également été convoqués par la DGSI après leurs papiers sur l’utilisation d’armes française dans la guerre au Yémen. L’humanité s’est forgée à travers ses exploits, ses efforts, ses évolutions, son audace et… sa nourriture. Car oui, l’alimentation est l’une des clés de l’humanité. C’est pourquoi Jacques Attali a souhaité lui consacrer un livre entier, « Histoire de l’alimentation ». Jacques Attali est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Sybil est psy depuis dix ans lorsqu’elle décide de prendre une pause pour revenir à ses premiers amours : l’écriture. Mais Margot, une jeune actrice désespérée, va la convaincre de la garder, elle seule, comme patiente. Cette actrice, Sybil va en devenir fascinée, presque obsédée, au point de la rejoindre sur le lieu de son tournage. Dans « Sybil », Virginie Efira continue à étoffer sa palette d’actrice en signant ici un rôle complexe, difficile. Elle donne la réplique à Adèle Exarchopoulos (Margot) et Gaspar Ulliel (Igor). Virginie Efira est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de Pete Doherty, Laurent Macabiès débriefe les matinales politiques dans son Morning Glory, et Nora Hamzawi nous parle des nouvelles modes question alimentation.