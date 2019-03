Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 22 mars. On revient sur la démission du maire du Havre après des accusations de harcèlement sexuel avec Paul Larrouturou et, en plateau, Yann Barthès reçoit l’écrivain Philippe Sollers pour son dernier livre, « Le Nouveau » ainsi que le groupe Vendredi sur mer, en live et en interview. Le désormais ex-maire du Havre, Luc Lemonnier, est accusé par plusieurs femmes de leur avoir envoyé, sans leur consentement, des photos intimes. Il vient d’annoncer sa démission de la mairie du Havre. Une démission fortement incitée par l’ancien maire de la ville, et actuel Premier ministre, Edouard Philippe. Chaque année, Philippe Sollers vient nous rendre visite sur le plateau de Quotidien. Et chaque année, on est très honorés de recevoir la dernière légende du roman français. Il revient en ce début d’année avec « Le Nouveau », un roman qui, comme les autres, est difficile à résumer : Philippe Sollers y parle de bateau, de Shakespeare, nous sommes dans le sud-ouest de la France, près de Bordeaux. Philippe Sollers nous raconte. C’est déjà LA sensation pop de l’année 2019 : Vendredi sur mer sort son nouvel album ce vendredi 22 mars. Il s’appelle « Premiers émois » et il promet déjà de faire un carton. Charline Mignot et ses musiciens sont sur la scène de Quotidien et en interview pour nous parler de leur univers. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résument l’actualité de la semaine, sans bruit, dans ses Silences, les Parisiens Eric et Quentin nous racontent leur semaine et Laurent Macabiès décrypte les dernières matinales politiques de la semaine dans son Morning Glory.