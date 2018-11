Quotidien, deuxième partie du 22 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 22 novembre. En plateau, Yann Barthès reçoit le philosophe Luc Ferry pour son livre « Dictionnaire amoureux de la philosophie » et le comédien François de Brauer pour son spectacle « La loi des prodiges ». Il y avait 2000 emplois à la clé, une aubaine pour la ville de Chartres qui compte 9% de chômage parmi ses 40 000 habitants. Le maire, Jean-Pierre Gorges, a pourtant refusé d’un géant du e-commerce ne vienne s’installer dans sa ville, craignant une « modification de la structure de la population » de Chartres. Paul Larrouturou l’a rencontré. Il a été le ministre de l’Éducation de Jacques Chirac, mais il est avant tout philosophe. Luc Ferry rend hommage à sa matière en publiant son « Dictionnaire amoureux de la philosophie ». Il est sur le plateau de Quotidien pour en parler. François de Brauer est comédien et humoriste. Il cartonne sur Youtube avec ses « Nico-trottoirs », des parodies de micro-trottoirs dans lesquelles il se met en scène dans toute sorte de costume et de personnage, de la militante vegan aux jeunes de cité, en passant par la bourgeoise ou le transhumaniste. Il est actuellement sur scène, tout seul, pour « La loi des prodiges », récit fictif d’un député qui déteste la culture et les artistes et qui les obligent à devenir « utiles » à la société. On en parle avec lui sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa revient sur le deuxième concert de Lauryn Hill à Paris, le Morning Glory de Laurent Macabiès nous parle du gros flop des RN et Pablo Mira nous fait sa revue de presse des haters de la semaine.