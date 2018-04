Quotidien, deuxième partie du 23 avril 2018

Retrouvez l’intégralité de la deuxième partie de Quotidien du 23 avril. Au programme : Yann Barthès reçoit Kad Merad pour son film "Comme des rois", ainsi que la chanteuse Charlotte Gainsbourg, en live et en interview. Côté reportage, Paul Larrouturou est aux États-Unis pour suivre la visite d’Emmanuel Macron, Valentine Oberti s’intéresse aux identitaires qui veulent bloquer l’accès du territoire français aux réfugiés et Azzeddine Ahmed-Chaouch debriefe l’alliance insolite entre Florian Philippot et Geneviève de Fontenay. Et toujours, la chronique Transpi d’Étienne Carbonnier, le Petit Q et, lundi oblige, la revue de presse de Vincent Dedienne. Après une petite semaine de vacances, Quotidien est de retour. En plateau ce lundi 23 avril, Yann Barthès reçoit Kad Merad, venu présenter son dernier film "Comme des rois". Il y incarne Joseph, patron de sa propre petite entreprise d’escroquerie. En plateau également, la chanteuse Charlotte Gainsbourg, pour un live sur la scène de Quotidien et en interview. Côté reportage, on retrouve Paul Larrouturou à St Andrews pour suivre la visite d’État d’Emmanuel Macron aux États-Unis. Valentine Oberti est allée à la rencontre du groupuscule Génération Identitaire qui a décidé d’interdire l’accès des réfugiés à la frontière franco-italienne dans les Alpes. Quant à Azzeddine Ahmed-Chaouch, il revient sur une nouvelle qu’on n’attendait pas vraiment : l’alliance entre Geneviève de Fontenay et Florian Philippot, ex-vice-président du Front national. Pour sa chronique Transpi, Étienne Carbonnier nous parle voltige et le Petit Q de Willy Papa nous emmène dans le temple de la musique country. Enfin, et pas des moindres, Vincent Dedienne nous livre sa revue de presse de la semaine.