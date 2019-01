Quotidien, deuxième partie du 23 janvier 2019 avec David Pujadas, Gaspard Gantzer et Franck Louvrier

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 23 janvier. En plateau, Yann Barthès reçoit David Pujadas avant son émission sur LCI et les anciens conseillers com’ de l’Élysée Franck Louvrier et Gaspard Gantzer. Scandale ! La France a vendu l’Alsace-Lorraine à l’Allemagne, c’est le traité d’Aix-la-Chapelle qui le dit noir sur blanc. Sauf que non. Jamais, à aucun moment du texte, il n’est question d’une main-mise de l’Allemagne sur la région française. Ce qui n’a pas empêché certains leaders politiques de plonger tête baissée dans la fake news. Ce mercredi soir, David Pujadas anime une émission spéciale « grand débat » : « La grande explication ». Comme la première édition, qui avait ouvert la parole aux gilets jaunes, l’émission se veut un programme de dialogue entre citoyens et élus pour faire entendre leurs revendications. David Pujadas est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Franck Louvrier et Gaspard Gantzer étaient les Monsieurs Communications de Nicolas Sarkozy et de François Hollande à l’Élysée. Aujourd’hui, ils analysent avec d’autant plus d’esprit critique la crise des gilets jaunes et les fautes dans la communication présidentielle. Franck Louvrier et Gaspard Gantzer sont sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle du divorce du patron d’Amazon Jeff Bezos, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, de la Fashion Week avec Étienne Carbonnier et de déco avec Nora Hamzawi.