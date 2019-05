Quotidien, deuxième partie du 23 mai 2019 avec Benoît Poelvoorde et Rudy Ricciotti

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 23 mai. On parle du « plan banlieue » d’Emmanuel Macron un an après avec Paul Larrouturou, des élections européennes au Royaume-Uni avec Baptiste des Monstiers et, en plateau, Yann Barthes reçoit Benoît Poelvoorde pour « Venise n’est pas en Italie » et l’architecte Rudy Ricciotti. Le 22 mai dernier, Emmanuel Macron annonçait un grand « plan banlieue » pour venir en aide aux quartiers défavorisés de France. Le chef de l’État avait promis de rendre aux banlieues toute « leur dignité ». Un an après, qu’en est-il ? On en parle avec Paul Larrouturou. Ce jeudi, les Anglais sont appelés au vote pour les élections européennes. Alors qu’ils ont prévu de quitter l’Union européenne dans les mois à venir. Pour comprendre le pourquoi de cet intérêt des Britanniques, Baptiste des Monstiers s’est rendu à Londres. C’est quoi une « famille normale » ? Pour Benoît Poelvoorde, alias Bernard Chamodot, ça n’existe pas. Du tout. Personne n’est normal. Alors que pour son fils, Emile (Helie Thonnat), une famille normale c’est… tout l’opposé de la sienne. C’est vivre dans une maison, pas dans une caravane, faire des trucs chouettes, et pas inventer « la nage de l’huître ». Dans « Venise n’est pas en Italie », le réalisateur explore la gêne d’un fils pour ses parents « prolos », le déterminisme social. Avec franchise, et avec beaucoup d’humour. Benoît Poelvoorde nous en parle sur le plateau de Quotidien. Rudy Ricciotti est l’un des architectes les plus reconnus au monde : créateur du MUCEM de Marseille, on le surnomme « le virtuose du béton ». A son palmarès figurent le Pavillon noir d’Aix en Provence, l’aile des Arts de l’Islam au Louvre, le musée Cocteau à Menton, l’Arena de Bordeaux, le Stadium de Vitrolles et bientôt la future maison Chanel à Aubervilliers. On parle architecture avec Rudy Ricciotti sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa continue de suivre Pete Doherty de passage à Paris, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier analyse les montées des marches à Cannes et Pablo Mira fait sa revue de presse des haters.