Quotidien, deuxième partie du 23 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 23 novembre. En plateau, Yann Barthès reçoit Alexandre Astier pour « Astérix : le secret de la potion magique » et les Chansigneurs Clémence Colin, Adama Sayad et Sébastien Barty. La Californie vient de traverser les incendies les plus meurtriers de son histoire, mais pour Donald Trump, rien à voir avec le réchauffement climatique. Baptiste des Monstiers était sur place, il fait le point sur sa semaine en Californie. Alexandre Astier revient avec un nouveau volet des aventures d’Asterix. Déjà à l’origine du « Domaine des Dieux » triomphant en salles, Alexandre Astier dévoile « Astérix et la potion magique », une nouvelle aventure du Gaulois le plus connu au monde… et de son druide Panoramix sur le point de passer la main à la jeune génération. Alexandre Astier est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Depuis quelques années, on voit des artistes faire appel à des chansigneurs pour les assister pendant leurs concerts, afin de faire vivre leurs textes aux sourds et malentendants. Ils sont mis à l’honneur dans une campagne vidéo pour la semaine Européenne pour l’Emploie des personnages handicapées. Clémence Colin, Adama Sayad et Sébastien Barty sont chansigneurs, ils nous parlent de leur art sur le plateau de Quotidien. Et comme tous les jours, Laurent Macabiès nous livre son Morning Glory et les Parisiens Eric et Quentin nous parlent des gilets jaunes.