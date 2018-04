Quotidien, deuxième partie du 24 avril 2018

Retrouvez l’intégralité de la deuxième partie de Quotidien du 24 avril. Au programme : on suit la visite d’État d’Emmanuel Macron aux États-Unis avec Paul Larrouturou, Azzeddine Ahmed-Chaouch fait le point sur la rumeur d’un étudiant blessé à Tolbiac, on s’intéresse à l’avenir politique de Manuel Valls et, en plateau, Yann Barthès reçoit Daniel Auteuil pour "Amoureux de ma femme" et Apolline de Malherbe, journaliste politique sur BFMTV. Et toujours, le 20h Médias de Lilia Hassaine et Julien Bellver, le Morning Glory de Laurent Macabiès, la chronique Transpi d’Étienne Carbonnier, le Petit Q de Willy Papa et le Face Cam de Camille Lellouche. Emmanuel Macron continue sa visite d’État de trois jours aux États-Unis. Paul Larrouturou est sur place et il a suivi le président dans tous ses déplacements à la Maison-Blanche et ses cours de jardinage. Azzeddine Ahmed-Chaouch s’intéresse quant à lui à la fausse rumeur de l’étudiant de Tolbiac grièvement blessé pendant l’évacuation de l’université. Il s’interroge également sur la responsabilité du Media dans la propagation de cette rumeur. Quant à Baptiste des Monstiers, il revient d’Espagne où il a enquêté sur l’avenir politique de Manuel Valls, qui pourrait bien briguer la mairie de Barcelone. En plateau, Yann Barthès reçoit Daniel Auteuil venu présenter son quatrième film en tant que réalisateur, "Amoureux de ma femme". Il y tient également le rôle principal, celui de Daniel (!) mari fou de sa femme qui va se laisser aller à imaginer sa vie avec la compagne, beaucoup plus jeune, de son meilleur ami. En plateau également, Apolline de Malherbe, journaliste politique sur BFMTV. Elle est devenue le joker de Jean-Jacques Bourdin le matin et pilote elle-même deux émissions politique chaque dimanche. Côté musique, on écoute le groupe de rock londonien Shame avec son titre "One Rizla" en live sur la scène de Quotidien. Enfin, on retrouve le 20h Médias de Lilia Hassaine et Julien Bellver qui s’intéressent aujourd’hui à la chasse contre la ministre de la Culture, Françoise Nyssen et à la naissance du royal baby numéro trois. Étienne Carbonnier nous présente sa chronique Transpi spéciale échecs, Camille Lellouche devient Claude François dans son Face Cam et Willy Papa nous débriefe les trois derniers jours très chargés de la famille royale britannique dans Le Petit Q.