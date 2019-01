Quotidien, deuxième partie du 24 janvier 2019 avec Matthieu Ricard, Alexandre Jollien et Christophe André

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 24 janvier. En plateau, Yann Barthès reçoit le philosophe Alexandre Jollien, le psychiatre Christophe André et le moine Matthieu Ricard pour leur livre « À nous la liberté ». Emmanuel Macron poursuit sa tournée du « Grand débat national ». Le chef de l’État était ce jeudi dans la Drôme, où il a déjeuné avec le patron de la région Laurent Wauquiez ainsi qu’une soixantaine d’élus. Il y a également retrouvé son ancien ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb. Paul Larrouturou était sur place. L’association SOS Méditerranée, qui vient en aide aux migrants aux larges des côtes européennes et internationales, vient de recevoir l’autorisation d’intervenir dans les écoles, pour parler de leur action. Une nouvelle qui scandalise le Rassemblement national de Marine Le Pen, qui y voit une façon de faire de la « propagande pro-migrants » auprès de la jeunesse. Valentine Oberti a enquêté sur le sujet. Alexandre Jollien est philosophe et écrivain, Christophe André est psychiatre, Matthieu Ricard est le moine bouddhiste français le plus connu du monde. Tous les trois ont co-écrit « À nous la liberté », pour se libérer de nos peurs, de nos angoisses et de tous les freins qui empêchent l’accès à la « liberté intérieure ». Matthieu Ricard, Alexandre Jollien et Christophe André sont sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa fait le tour des avant-premières de la semaine, Laurent Macabiès débriefe les matinales politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier fait le point sur l’équipe de France de handball et Pablo Mira nous livre sa revue de presse des haters de la semaine.