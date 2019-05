Quotidien, deuxième partie du 24 mai 2019 avec Anne Rosencher, Thomas Legrand, Ludovic Vigogne, Jean Robert-Charrier et Calypso Rose

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 24 mai. On parle de la démission de Theresa May avec Baptiste des Monstiers et, en plateau, Yann Barthes reçoit trois journalistes politiques pour faire le bilan de la campagne des européennes, le plus jeune directeur de théâtre de Paris, Jean Robert-Charrier et la chanteuse Calypso Rose. Baptiste des Monstiers est à Londres pour suivre les élections européennes qui se poursuivent malgré le vote du Brexit. Ce vendredi, la Première ministre Theresa May a annoncé sa démission, rajoutant de l’incertitude à l’incertitude déjà palpable sur place. Les élections européennes se terminent ce dimanche 26 mai. Avant d’en connaître les résultats, on débriefe des semaines de campagne avec ceux qui l’ont suivi au plus près : les journalistes politiques Anne Rosencher, Thomas Legrand et Ludovic Vigogne. À 35 ans, Jean Robert-Charrier est le plus jeune directeur de théâtre de Paris. Il vit et travaille au théâtre de la Porte Saint-Martin, l’un des plus reconnus de la capitale en plus d’être classé monument historique. On parle de la vie au théâtre avec Jean Robert-Charrier. Calypso Rose est la plus connue des chanteuses venues des Caraïbes. A 79 ans, Calypso Rose continue de faire vibrer les publics du monde entier. Elle est ce soir sur la scène de Quotidien avec « Young Boy ». Et on la garde avec nous en interview pour en savoir plus sur son univers et sa force. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine sans bruit et les Parisiens Eric et Quentin affrontent l’actualité.