Quotidien, deuxième partie du 25 avril 2018

Retrouvez l’intégralité de la deuxième partie de Quotidien du 25 avril. Au programme : François Hollande reste en plateau pour débriefer le meilleur (et le pire) de son quinquennat, Alain Chabat prend sa place en dernière partie d’émission pour nous parler du Burger Quiz. Et toujours le 20h Médias de Lilia Hassaine et Julien Bellver, le Morning Glory de Laurent Macabiès, le Petit Q de Willy Papa, la chronique Transpi d’Étienne Carbonnier et, mercredi oblige, Nora Hamzawi répond à toutes les questions que vous vous posez sur les colonies de vacances. Émission spéciale de Quotidien ce 25 avril puisque Yann Barthès reçoit en plateau l’ancien président François Hollande. Il a quitté l’Élysée il y a presque un an après un quinquennat marqué par les difficultés tant sur le plan de la sécurité que de l’économie, sans oublier celles au sein de son propre camp. Il a été le plus impopulaire des présidents de la République. François Hollande revient sur le devant de la scène avec son dernier livre « Les leçons du pouvoir », dans lequel il tire le bilan de son passage à l’Élysée, écorche quelques-uns de ses anciens collaborateurs et donne sa version de son quinquennat. Il reste avec nous pendant presque toute l’émission, François Hollande est sur le plateau de Quotidien. Et en plateau également, nul autre qu’Alain Chabat pour relancer le cultissime Burger Quiz. Le jeu télévisé revient sur TMC après seize ans d’une absence qui a semblé interminable. Il nous expliquera pourquoi il a accepté de relancer le programme, à quoi devront s’attendre les téléspectateurs et, comme on a l’esprit mutin chez Quotidien, on le mettra au défi de faire sa « promo de la mort ». Avec un concept simple, le même que l’épreuve du « Burger de la mort » : répondre à 10 questions, dans l’ordre, mais une fois qu’elles ont toutes été posées uniquement.