Quotidien, deuxième partie du 25 janvier 2019 avec Marina Foïs et Matthieu Tordeur

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 25 janvier. En plateau, Yann Barthès reçoit Marina Foïs pour son film « Une intime conviction » et l’explorateur français Matthieu Tordeur. Jeudi 24 janvier, Emmanuel Macron était dans la Drôme. Pour la première fois, le chef de l’État s’est invité, par surprise, dans un débat citoyen afin d’échanger directement avec les habitants de la région. Paul Larrouturou y était, il débriefe ce rare échange. Pour « Une intime conviction », Marina Foïs abandonne le registre du comique et de l’humour pour celui du thriller judiciaire. Elle joue le rôle de Nora, convaincue de l’innocence d’un homme condamné pour le meurtre de sa femme. Marina Foïs est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Matthieu Tordeur est un explorateur, un vrai. Après avoir parcouru l’Asie, l’Amérique du Sud, et la moitié du globe à vrai dire, il vient d’établir une prouesse : devenir le premier Français à rallier le pôle sud en solitaire. De retour en France, Matthieu Tordeur raconte son incroyable périple sur le plateau de Quotidien. Dans son Morning Glory, Laurent Macabiès débriefe les matinales du jour, Jenna Castetbon résume la semaine en silence et les Parisiens bravent l’actualité.