Quotidien, deuxième partie du 25 mars 2019 avec Thomas Gomart et Charlotte Gainsbourg

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 25 mars. On parle du dîner franco-chinois à l’Élysée avec Paul Larrouturou, du compte parodique « Le journal de l’Élysée » avec Baptiste des Monstiers et, en plateau, Yann Barthès reçoit le spécialiste des relations internationales Thomas Gomart pour analyser les relations franco-chinoises et Charlotte Gainsbourg, pour la publication de son livre « Rest ». Emmanuel Macron reçoit ce lundi 22 mars le président chinois Xi Jinping à l’Élysée. Le chef d’État chinois, arrivé ce week-end, a été reçu par le prince Albert à Monaco, avant de partager un dîner avec le couple présidentiel à Beaulieu-sur-Mer. Ce lundi, il est reçu en grande pompe à l’Élysée, avec un parterre de personnalités politiques et culturelles. Paul Larrouturou est en duplex depuis l’Élysée. Ce week-end, Marlène Schiappa a une fois de plus dû rétablir la vérité après la diffusion de propos tronqués. Sur Twitter, le compte parodique « Le journal de l’Élysée », lui a attribué une phrase qu’elle n’avait jamais prononcée. La citation a été reprise, sans la mention parodique, par des internautes et sur les réseaux de la fachosphère, entretenant la confusion. La ministre en charge de l’égalité femmes-hommes – comme d’autres membres du gouvernement - est régulièrement la cible de parodies, souvent prises au premier degré par des internautes peu méfiants ou volontairement nuisibles. On en parle avec Baptiste des Monstiers. Thomas Gomart est historien. Spécialisé dans les relations internationales, il est depuis 2015 le directeur de l’Institut français des relations internationales. À l’occasion de la visite du président chinois Xi Jinping en France, il est sur le plateau de Quotidien pour nous parler des relations qu’entretiennent la France et la Chine. En 2017, Charlotte Gainsbourg sortait « Rest », son nouvel album. Deux ans plus tard, la chanteuse continue à le faire vivre dans les salles de France. Mais en ce début d’année, c’est avec un livre que Charlotte Gainsbourg revient sur le devant de la scène. Un livre bourré de dessins, de croquis, de photos, comme une plongée dans l’univers tout personnel de l’artiste. Charlotte Gainsbourg est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de la présentatrice Wendy Williams, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques du jour, Étienne Carbonnier nous emmène découvrir la natation sénior et Thomas VDB nous explique tout ce qu’on n’a pas compris sur l’Acte XIX des gilets jaunes.