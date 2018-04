Quotidien, deuxième partie du 26 avril 2018

Retrouvez l’intégrale de la seconde partie de Quotidien du 26 avril. Au programme : on continue à débriefer la visite d’État d’Emmanuel Macron à Washington avec Paul Larrouturou, Yann Barthès reçoit Stromae et Coralie Barbier en plateau, Azzeddine Ahmed-Chaouch est à Marseille avant le match de l’OM et on retrouve Martin Weill en duplex depuis la Corée. Sans oublier le 20h Médias de Lilia Hassaine et Julien Bellver, le sketch d’Eric et Quentin, le Petit Q de Willy Papa, la chronique Transpi d’Étienne Carbonnier et le Flash Club, qui tape l’incruste chez les Avengers. Journée décisive pour l’Olympique de Marseille ce jeudi 26 avril. Ce soir, le club marseillais pourrait toucher du doigt la finale de l’Europa Ligue en affrontant Salzbourg à domicile. Depuis tôt ce matin, les supporters marseillais sont « on fire » en attendant de recevoir leurs joueurs à la maison et peut-être décrocher leur premier ticket pour la finale. Azzeddine Ahmed-Chaouch est sur place, à leurs côtés. Côté reportage, on suit Martin. Après la Russie, Martin Weill est en Corée du Sud où il suit le rapprochement du pays avec son voisin du Nord. Il y a quelques semaines, la Corée du Nord et la Corée du Sud montrait les premiers signes du réchauffement de leurs relations en présentant une équipe de hockey commune aux Jeux Olympiques de PeyongChang. Le 27 avril, les deux pays seront réunis dans un sommet historique, du jamais vu depuis des décennies. Martin Weill est sur place, il a pu rencontrer des coréens du sud et leur demander leur état d’esprit et leurs espoirs pour ce sommet. En plateau, Yann Barthès reçoit le chanteur Stromae et sa partenaire au travail comme à la ville, la styliste Coralie Barbier sur le plateau de Quotidien. Ensemble, ils ont créé le label « Mosaert » qui a fait un carton dès son tout premier défilé le 7 avril dernier. À cette occasion, le musicien a créé un nouveau titre « Défiler », le premier depuis trois ans d’absence, qui sera disponible dès le 27 avril. Ils en parlent avec nous. En plateau également, le papa du Gorafi, Pablo Mira, vient nous parler de son premier spectacle et s’amusera avec les haters sur Twitter. Et toujours le 20h Médias de Lilia Hassaine et Julien Bellver qui s’intéresse aujourd’hui au mercato du PAF et à la bromance entre Macron et Trump, le Morning Glory de Laurent Macabiès, le Petit Q de Willy Papa et la chronique Transpi d’Étienne Carbonnier.