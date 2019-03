Quotidien, deuxième partie du 26 mars 2019 avec Jamy Gourmaud et Thomas Leleu

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 26 mars. On parle de Geneviève Legay, la manifestante grièvement blessée à Nice, avec Paul Larrouturou, des affrontements entre forains et forces de l’ordre au Mans avec Baptiste des Monstiers. En plateau, Yann Barthès reçoit Jamy Gourmaud pour son « Tour de France des curiosités naturelles et scientifiques » et le petit prodige français du tuba Thomas Leleu. Samedi 23 mars, lors de l’Acte XIX des gilets jaunes, Geneviève Legay, manifestante de 74 ans, a été grièvement blessée par une charge de CRS. Souffrant de multiples fractures au crâne et aux côtes, elle a été hospitalisée en urgences à Nice. En début de semaine, Emmanuel Macron lui a souhaité un « prompt rétablissement », espérant que son séjour à l’hôpital lui inculquerait une « certaine forme de sagesse », des propos qui ont fait bondir l’opinion. Paul Larrouturou a pu rencontrer Geneviève Legay, toujours hospitalisée à Nice, pour prendre de ses nouvelles. Jamy Gourmand est l’homme qui a fait découvrir et aimer la science à toute une génération. Grâce à « C’est pas sorcier », diffusé sur France 3, il a ouvert les portes de la connaissance et de la curiosité à des milliers d’enfants. Si ces enfants ont grandi, Jamy Gourmaud, lui, n’a jamais arrêté d’aimer la science. Cette fois, c’est en librairie qu’il vient partager ses connaissances avec son livre « Mon tour de France des curiosités naturelles et scientifiques ». Jamy Gourmaud est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Si son nom ne vous dit encore rien, il est grand temps de vous présenter Thomas Leleu, le nouveau petit prodige… du tuba. Le musicien est déjà comparé au « Mozart » de sa discipline et est une star mondiale de la musique. Thomas Leleu est sur le plateau de Quotidien pour nous parler de son album, « Stories ». Dans son Petit Q, Willy Papa nous emmène à Los Angeles pour suivre les Kids Choice Awards, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques du jour, Étienne Carbonnier débriefe le match France – Islande et Nora Hamzawi nous explique tout ce qu’il y a à savoir sur le Brexit.