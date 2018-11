Quotidien, deuxième partie du 26 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 26 novembre. En plateau, Yann Barthès reçoit Sandrine Kiberlain et Elodie Bouchez pour le film « Pupille » et la rugbywoman Jessy Tremoulière, sacrée meilleure joueuse du monde. Les gilets jaunes, à qui on a beaucoup reproché son manque d’organisation, a décidé de se doter de porte-paroles « officiels ». En tout, une délégation de huit personnes a été choisie… sans véritable concertation, ce qui passe mal auprès de certains manifestants. Sandrine Kiberlain et Elodie Bouchez sont à l’affiche de « Pupille », un film fort sur l’adoption et tout le parcours qui l’encadre, en France. Elles sont sur le plateau de Quotidien pour en parler. Jessy Trémoulière est Française et elle vient d’être sacrée meilleure joueuse de rugby du monde. C’est une première pour le rugby français, elle est sur le plateau de Quotidien pour partager ça avec nous. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de la promo de Mariah Carey, Laurent Macabiès conseille des vitamines au community manager d’Anne Hidalgo dans son Morning Glory, Alex Ramires s’amuse avec les pubs pour chocolats de Noël et Etienne Carbonnier débriefe les 24h de la Belote.