Quotidien, deuxième partie du 27 avril 2018

Retrouvez l’intégralité de la deuxième partie de Quotidien du 27 avril. Au programme : Valentine Oberti reçoit Bixente Lizarazu pour son livre "Mes prolongations" ainsi que le groupe "Arcade Fire", en live et en interview. Vincent Lacoste et Pierre Deladonchamps, à l’affiche de "Plaire, aimer et courir vite" restent avec nous pour cette deuxième partie d’émission. Baptiste des Monstiers, quant à lui, nous parle de la vente, complètement légale, de cannabis en France. Azzeddine Ahmed-Chaouch a suivi la demi-finale bouillonnante entre l’Olympique de Marseille et Salzbourg jeudi soir au stade Vélodrome. Il nous débriefe l’ambiance et les réactions des joueurs après cette première victoire. Enfin, Martin Weill est toujours en Corée où il a pu suivre le sommet historique entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et son homologue du sud Moon Jae-in. Il débriefe pour nous les coulisses de cette rencontre ô combien symbolique qui fait marcher les deux Corées d’un même pas vers la paix. Et toujours, le 20h Médias de Lilia Hassaine et Julien Bellver sur la Casa de Papel et le sommet historique entre les deux Corées. Enfin, on retrouve comme tous les vendredis les Silences de Jenna Castetbon et la Fashion Hotline de Marc Beaugé.