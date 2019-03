Quotidien, deuxième partie du 27 mars 2019 avec Michael Connelly et Madame Arthur

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 27 mars. On parle des affrontements entre forces de l’ordre et forains au Mans, du livre de l’ancien conseiller spécial d’Emmanuel Macron Ismael Emelien et, en plateau, Yann Barthès reçoit l’écrivain Michael Connelly et la troupe de Madame Arthur. C’est pour ce livre qu’Ismaël Emelien avait quitté son poste à l’Elysée : « Le progrès ne tombe pas du ciel ». Dans cet ouvrage, le conseiller spécial d’Emmanuel Macron et l’économiste David Amiel tentent de donner une définition du macronisme et du progressisme (l’un n’étant pas censé être dissocié de l’autre). Paul Larrouturou l’a lu, il résume. Depuis plusieurs jours, la ville du Mans est secouée par de violents affrontements entre les forains et les forces de l’ordre. En cause, l’annulation de la traditionnelle fête foraine de la ville, sous fond de désaccord avec la mairie. Pour manifester leur colère, plusieurs centaines de forains ont investi la place des Jacobins, où se trouve la mairie du Mans. On en parle avec Baptiste des Monstiers. Ce soir dans Quotidien, c’est un invité hors norme que l’on reçoit : l’écrivain Michael Connelly. Maître absolu du polar américain, il a tourmenté des millions de lecteurs à travers le monde avec des histoires toujours plus macabres. Michael Connelly est de passage en France pour assister au festival « Quais du polar » à Lyon et il est en interview sur le plateau de Quotidien. Ça fait des mois qu’on ne parle plus que d’eux : les artistes de la troupe de Madame Arthur font revivre la culture du cabaret aux Parisiens et aux touristes. Ils se transforment en créatures dans un spectacle de reprises de chansons françaises et ils sont, ce soir, sur la scène de Quotidien et en interview pour nous en faire découvrir un extrait. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle des stars des années 80, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques du jour dans son Morning Glory, Etienne Carbonnier nous emmène au salon des bébés et Alison Wheeler présente son téléshopping de la semaine.