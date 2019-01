Quotidien, deuxième partie du 28 janvier 2019 avec Rosa Salazar, Christoph Waltz, Robert Rodriguez, Clara Luciani, Juliette Armanet et Raphaël Glucksmann

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 28 janvier. En plateau, Yann Barthès reçoit les acteurs Rosa Salazar et Christoph Waltz ainsi que le réalisateur Robert Rodriguez pour le film « Alita : battle angel » ainsi que Clara Luciani et Juliette Armanet pour rendre hommage à Michel Legrand et Raphaël Glucksmann, l’homme qui voulait rassembler les gauches. Pendant l’acte XI des Gilets jaunes à Paris, samedi 26 janvier, une des figures du mouvement, Jérôme Rodrigues, a été sérieusement blessé à l’œil. Paul Larrouturou a pu échanger avec lui depuis son lit d’hôpital. Quinze ans après la publication du manga Gunnm, Robert Rodriguez et James Cameron donnent vie à l’univers de Yukito Kishiro sur grand écran. Dans « Alita : battle angel », ils mettent en scène l’univers futuriste de l’artiste japonais. Rosa Salazar devient Alita (Gally dans la version française du manga), Christophe Waltz l’homme qui l’a retrouvée et réparée. Car Alita est un cyborg, formée pour être l’arme la plus puissante du monde. Rosa Salazar, Christoph Waltz et le réalisateur Robert Rodriguez sont sur le plateau de Quotidien pour en parler. Le compositeur Michel Legrand est décédé ce week-end à l’âge de 86 ans. Juliette Armanet et Clara Luciani, deux fans absolues du compositeur, lui rendent hommage sur la scène de Quotidien en reprenant « Les Moulins de mon cœur ». Avec « Place publique », Raphaël Glucksmann espère initier un mouvement populaire et politique de rassemblement des gauches. Il est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de Chris Brown, Laurent Macabiès fait le point sur les matinales politiques avec son Morning Glory, Etienne Carbonnier débriefe la Fashion Week et Thomas VDB décrypte l’actu.