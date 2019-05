Quotidien, deuxième partie du 28 mai 2019 avec Martin Weill et Lizzo

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 28 mai. On parle de la réunion des dirigeants européens à Bruxelles avec Paul Larrouturou et des dijhadistes français condamnés à mort en Irak avec Baptiste des Monstiers. En plateau, Yann Barthes reçoit un petit nouveau : Martin Weill, qui nous présente son dernier reportage sur les routes de la cocaïne et la chanteuse Lizzo, le nouveau phénomène musical de l’année. Six Français accusés de terrorisme ont été condamnés en Irak. Leur condamnation pose question : doivent-ils être jugés en Irak, où ils ont commis leurs actes ou en France, pays dont ils dépendent ? Depuis dimanche, la France multiplie les démarches pour éviter leur exécution, contraire à la loi française. On en parle avec Baptiste des Monstiers. Après avoir découvert et interrogé les nouveaux gourous du XXIe siècle, après avoir découvert le vice et la face cachée de Las Vegas, après avoir enquêté sur le rêve du corps parfait, Martin Weill est de nouveau parti sur les routes, celles de la cocaïne. De l’Amérique du sud en passant par les États-Unis, l’Europe et enfin la France, Martin Weill a suivi la route d’une des drogues les plus consommées dans le monde. Il est sur le plateau de Quotidien pour nous parler de ce dernier documentaire. Si vous ne la connaissez pas déjà, notez bien son nom : la tornade Lizzo va faire parler d’elle. Pour l’heure, elle est sur la scène de Quotidien avec « Juice » et en interview pour nous parler de son univers. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de la marque de Rihanna, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier nous emmène au salon de la muscu 2.0 et Alison Wheeler enquête sur Jordan Bardella.