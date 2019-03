Quotidien, deuxième partie du 28 mars 2019 avec Georges Kiejman, Richard Malka, François Civil et Joséphine Japy

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 28 mars. On parle de la visite d’Emmanuel Macron à Orléans avec Paul Larrouturou et, en plateau, Yann Barthès reçoit les avocats de Charlie Hebdo Georges Kiejman et Richard Malka pour leur livre « Eloge de l’irrévérence » et les acteurs François Civil et Joséphine Japy pour le film « Mon inconnue ». Emmanuel Macron poursuit son tour de France dans le cadre du « Grand débat national ». Il était ce jeudi à Beaupréau-en-Mauges, près de Nantes, pour discuter avec une cinquantaine d’enfants. Paul Larrouturou l’a suivi sur place. En 2007, Charlie Hebdo est au cœur d’un procès retentissant : plusieurs associations dénoncent les caricatures de Mahomet publiées dans le journal. Dans le banc des accusés, les dessinateurs, rédacteur en chef et personnalités fortes du journal satirique. Et pour les défendre, les avocats Georges Kiejman et Richard Malka. Face au tribunal, ils vont défendre le droit à la liberté d’expression, à la satire, à la caricature, à l’irrévérence, en somme. Aujourd’hui, ils publient leur plaidoirie dans « L’Éloge de l’irrévérence ». Les deux avocats sont sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans « Mon inconnue », Raphaël est un scénariste hyper côté. Il est invité sur les plateaux télé, fait la couverture des magazines et coule des jours heureux avec Olivia, son épouse. Pourtant, un matin, il se réveille dans une vie qui n’est plus du tout celle qu’il connaissait : sa femme n’est plus sa femme, mais celle d’un autre et n’a aucun souvenir de lui. François Civil est Raphaël, Joséphine Japy est Olivia et ils sont tous les deux sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa revient sur l’affaire Justin Smollett, Laurent Macabiès décrypte les matinales du jour dans son Morning Glory, Pablo Mira nous livre sa revue de presse des haters de la semaine et Étienne Carbonnier nous emmène voir les petits danseurs de demain.