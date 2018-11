Quotidien, deuxième partie du 28 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 28 novembre. En plateau, on reçoit le réalisateur Robert Zemeckis pour parler de son dernier film « Bienvenue à Marwen » et Jérôme Commandeur, premier à reprendre la place d’Alain Chabat dans Burger Quiz ce mercredi. Le mouvement des gilets jaunes continue à prendre de l’ampleur à la Réunion, où les affrontements entre manifestants et forces de l’ordre ont provoqué la mise en place d’un couvre-feu pour tous les habitants. L’île, qui fait face à un taux de chômage deux fois et demi plus élevé qu’en métropole, et à un taux de pauvreté de 40%, est à bout de souffle. Baptiste des Monstiers est sur place. « Forrest Gump », « Retour vers le futur », « Seul au monde », « Qui veut la peau de Roger Rabbit », Robert Zemeckis est un réalisateur de légende. Il revient avec un nouveau film, « Bienvenue à Marwen ». Robert Zemeckis est sur le plateau de Quotidien pour en parler. C’est terminé, Alain Chabat passe la main du Burger Quiz à ses invités. Pour la première depuis la sortie du patron, c’est Jérôme Commandeur qui prend les rênes du programme ce mercredi. Nouvel arrivé dans l’émission et déjà premier présentateur. On en parle avec lui sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de la cérémonie des hommes de l’année GQ, Laurent Macabiès nous débriefe les matinales – avec un clin d’œil à Robert Zemeckis - dans son Morning Glory et Nora Hamzawi répond à toutes les questions qu’on se pose sur les jeux télés.