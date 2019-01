Quotidien, deuxième partie du 29 janvier 2019 avec Lyes Louffok et Christophe Dechavanne

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 29 janvier. En plateau, Yann Barthès reçoit Lyes Louffok, auteur du livre « Dans l’enfer des foyers » et Christophe Dechavanne pour son engagement contre le SIDA. Samedi, lors de l'Acte XI des gilets jaunes, Jérôme Rodrigues a été blessé grièvement à l'oeil. Il assure avoir été touché par un tir de LBD, de flashball, ce que le ministère de l'Intérieur réfute catégoriquement. Pourtant, plusieurs images et témoignages prouvent, a minima, qu'un flashball a bien été utilisé pendant cette intervention. Le Venezuela traverse une crise politique sans précédent : pour s’opposer au président Nicolas Maduro, Juan Guaido, président du parlement, s’est auto-proclamé président par intérim. Dans les rues, des millions de Vénézuéliens réclament désormais le départ de Nicolas Maduro, qui réprime dans le sang l’opposition. Baptiste des Monstiers est au Venezuela. Lyes Louffok est un ancien enfant placé, devenu membre du conseil national de la protection de l’enfance. Dans le documentaire de France 3, «Enfants placés : les sacrifiés de la République », il est l’un de ceux qui témoignent des violences, des abus et des souffrances qui constituent le quotidien de ces enfants placés sous la pupille de l’État. Son parcours, Lyes Louffok le raconte dans « Dans l’enfer des foyers » et sur le plateau de Quotidien, ce soir. Christophe Dechavanne est une figure de la télévision et de la radio française. Passé par Antenne 2, l’animateur passera l’essentiel de sa carrière chez TF1. A la radio, il ira d’Europe 1 à RTL, en passance par Europe 1, avant de revenir… sur RTL. Mais Christophe Dechavanne, c’est aussi 30 ans d’engagement dans la lutte contre le SIDA. Dans le Petit Q, Willy Papa nous débriefe la cérémonie des Screen Actors Awards, Laurent Macabiès résume les matinales politiques dans son Morning Glory et Alison Wheeler nous présente son Téléshopping de la semaine.