Quotidien, deuxième partie du 29 mai 2019 avec Christophe Galfard et Julie Ferrier

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 29 mai. On parle du sommet des 28 dirigeants européens avec Paul Larrouturou. En plateau, Yann Barthes reçoit le docteur Christophe Galfard, spécialiste de l’univers et la comédienne Julie Ferrier pour son dernier spectacle. Mardi, les 28 dirigeants des pays européens étaient réunis à Bruxelles pour évoquer les résultats des élections européennes. Presque partout en Europe, les votes ont propulsé les partis nationalistes à des scores sans précédent, mais également les partis écologiques. Voyager dans l’infini, tout connaître de l’univers, des trous noirs, du cosmos, de la galaxie : tous ces sujets font rêver mais le docteur en physique théorique Christophe Galfard, lui, les connaît sur le bout des doigts. On en parle avec lui sur le plateau de Quotidien. Julie Ferrier est de retour au théâtre avec son spectacle « A ma place vous ferrier quoi ? ». L’occasion pour nous de la recevoir sur le plateau de Quotidien pour parler avec elle de sa carrière, de son chien, de ses projets et de ses personnages. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle du phénomène de la K-Pop Blackpink, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques du jour, Nora Hamzawi répond à toutes les questions qu’on se pose sur l’espace et Étienne Carbonnier fait un point Roland Garros.