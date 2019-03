Quotidien, deuxième partie du 29 mars 2019 avec Xavier de Moulins, Papooz, Louise Chevillotte, Quentin Dolmaire et Tom Mercier

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 29 mars. On parle de Geneviève Legay avec Paul Larrouturou et, en plateau, Yann Barthes reçoit le présentateur Xavier de Moulins pour son livre « La vie sans toi », mais aussi le groupe Papooz en live et interview et les acteurs de Synonymes, Louise Chevillotte, Tom Mercier et Quentin Dolmaire. Depuis le début de la semaine, Paul Larrouturou tente d’interviewer Geneviève Legay, manifestante blessée à Nice en marge de l’Acte XIX des gilets jaunes qui souhaite s’exprimer. L’hôpital où est actuellement soignée Geneviève Legay empêche pourtant toute visite des équipes de Quotidien. Paul Larrouturou a pourtant pu échanger avec elle au téléphone. Xavier de Moulins est journaliste. Animateur sur M6, il présente chaque soir le 19 :45 après avoir fait ses armes sur Canal + et dans Nulle Part Ailleurs. Mais Xavier de Moulins n’est pas que journaliste, il est également auteur. Cette année, il publie « La vie sans toi », un thriller psychologique sur fond de drame familial. Xavier de Moulins est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Les Parisiens de Papooz reviennent avec un nouvel album, léger, dansant, sophistiqué et tropical… Ça s’appelle « Night Sketches » et ils nous présentent leur titre « Theatrical state of mind » sur la scène de Quotidien et ils restent avec nous en interview. Yoav est Israélien. Il fuit son pays, qu’il trouve tout à la fois méchant, étriqué, abruti, sordide, grossier, abominable, lamentable, détestable, respectable, ignorant et hideux. Il vient s’installer en France, dans l’espoir de commencer une nouvelle vie, dans un nouveau pays qu’il espère devenir le sien. Les acteurs Tom Mercier (Yoav), Louise Chevillotte (Caroline) et Quentin Dolmaire (Emile) sont sur le plateau de Quotidien pour en parler. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine en silence, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et les Parisiens Eric et Quentin affrontent l’actualité.