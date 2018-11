Quotidien, deuxième partie du 29 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 29 novembre. En plateau, Yann Barthès reçoit Robert Badinter pour son livre « Idiss » et l’humoriste Thomas VDB. La Réunion termine son 13ème jour de blocage sous fond de manifestations des gilets jaunes. Treize jours marqués par des affrontements parfois violents avec les forces de l’ordre et où ont transpirés la colère et l’indignation des habitants. On en parle avec Baptiste des Monstiers sur place. Robert Badinter publie « Idiss », récit de l’histoire de sa grand-mère, depuis sa fuite de Russie, son arrivée dans un Paris libre, jusqu’à l’arrivée de la guerre et du nazisme. Il est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Il a été journaliste musical, il est aujourd’hui humoriste et il est, surtout, sur les planches du théâtre de la Cigale pour son spectacle « Bon Chien Chien » pour encore quelques dates. On parle avec lui de chien, forcément, de clope, d’écologie et de musique. Thomas VDB est sur le plateau de Quotidien. Pour son Petit Q, Willy Papa nous débriefe le défilé de chaussettes qu’il ne fallait pas rater, Laurent Macabiès nous parle de Nicolas Dupont-Aignan chez BFM dans son Morning Glory, Pablo Mira nous fait sa revue de presse des haters de la semaine et Étienne Carbonnier résume le match PSG-Liverpool.