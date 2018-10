Quotidien, deuxième partie du 29 octobre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 29 octobre. En plateau, Yann Barthès reçoit Anaïs Fléchet, Boa Tarde, Maira Mamede, Erika Campelo et Flavia Coelho pour parler de l’élection de Jari Bolsonaro au Brésil et Virginie Efira et Neils Schneider pour le film « Un amour impossible ». C’est un résultat de scrutin sans surprise : Jair Bolsonaro, le candidat de l’extrême-droite brésilienne l’a largement emporté face à son rival Fernando Haddad ce dimanche. Avec 55% des voix, il devient sans difficulté le président du Brésil. Baptiste des Monstiers avait suivi les dernières semaines de la campagne, ainsi que le premier tour de l’élection. Il est de retour à Rio de Janeiro, il a suivi le dépouillement avec les habitants avec des pro-Haddad et des pro-Bolsonaro. Pour continuer à en parler en plateau, Yann Barthès reçoit Maira Mamede, Boa Tarde, Erika Campela, Anaïs Fléchet et Flavia Coelho. Elles sont artiste, historienne ou sociologue et elles décryptent la victoire de Bolsonaro et ses conséquences à venir. Dans un tout autre registre, Yann Barthès reçoit Virginie Efira et Neils Schneider pour la sortie du film adapté du roman de Christine Angot, « Un amour impossible ». Ils sont tous les deux sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans le Petit Q, Willy Papa revient sur le « burritogate » qui a touché Justin Bieber, Laurent Macabiès, Simon Laigle et Antoine Hanlet débriefent l’actu politique dans le Morning Glory, Yann Barthès raconte comment Quotidien a finalement donné ses images de la perquisition de la France Insoumise à la police et Etienne Carbonnier débriefe le match OM-PSG pour son Lundi Transpi. Et enfin, parce que c’est lundi, Alex Ramires est allé voir comment rendait une pub pour parfum dans la vraie vie.