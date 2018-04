Quotidien, deuxième partie du 3 avril 2018

Retrouvez l’intégralité de la deuxième partie de Quotidien du 3 avril. Au programme : des invités de luxe, de la musique et toujours le 20h Médias de Julien Bellver et Lilia Hassaine, le Petit Q de Willy Papa et la chronique sport d’Étienne Carbonnier. Mardi 3 avril, Loïc Prigent présente sur TMC son documentaire exclusif sur les coulisses de la Fashion Week parisienne. Coulisses, décors, travail des stylistes, … il a approché les plus grands et livre un documentaire exceptionnel. Pour le présenter, il est venu sur le plateau de Quotidien avec rien moins que le Kaïser de la mode Karl Lagerfeld, le styliste de la prestigieuse maison Balmain, Olivier Rousteing, la cultissime Isabelle Marant et le jeune créateur à qui tout souri Simon Porte Jacquemus. Ils débriefent pour vous les coulisses de ce tournage hors norme et livrent leurs anecdotes sur la dernière Fashion Week. Retrouvez également dans cette deuxième partie le 20h Médias de Julien Bellver et Lilia Hassaine, entre l’interview trop corrigée d’Elisabeth Borne et Donald Trump fête Pâques en passant par la fin de la chaîne No Life et le visage du patron de Spotify. Mais aussi le fact-checking de Paul Larrouturou sur la « gréviculture », Le Petit Q de Willy Papa, le sketch d’Eric et Quentin et la chronique Transpi d’Étienne Carbonnier. Enfin, sur la scène de Quotidien et en interview, une véritable pépite à la voix rocailleuse : Dua Lipa. On se l’arrache outre-Atlantique, la jeune chanteuse était sur le plateau de Quotidien. En une saison, « Quotidien » est devenu LE rendez-vous d’info incontournable qui accueille les plus grandes stars et les personnalités qui font la Une ! Décryptage de l’actu avec les reportages de Martin Weill et les journalistes de la rédaction… La chronique sport décalée d’Etienne Carbonnier, les billets de Vincent Dedienne et de Jonathan Lambert, les réponses de Nora Hamzawi aux bouts de chou, les sketches d’Eric et Quentin, l’actualité people de Willy Papa… Retrouvez vos séquences cultes et plusieurs nouveautés dont l’analyse média du fait du jour par Julien Bellver. Témoignages exclusifs et invités exceptionnels, humour et impertinence… « Quotidien » de Yann Barthès est le grand journal télévisé de la nouvelle génération !