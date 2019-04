Quotidien, deuxième partie du 3 avril 2019 avec Mike Horn

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 3 avril. On parle de la guerre entre le gouvernement et Twitter avec Paul Larrouturou, du happening de Génération identitaire avec Baptiste des Monstiers et, en plateau, Yann Barthès reçoit l’aventurier Mike Horn qui fête ses 20 ans d’expédition. Le gouvernement a décidé de déclarer la guerre à Twitter. Pourquoi ? Parce que le réseau social a bloqué une campagne du dit gouvernement sur les élections européennes. Explications avec Paul Larrouturou. Vendredi 29 mars, dix-neuf membres du groupuscule d’extrême-droite « Génération identitaire » sont parvenus à monter sur le toit de la CAF (Caisse d’allocations familiales) de Bobigny pour y déployer une banderole « De l’argent pour les Français, pas pour les étrangers ». Leur action, très commentée sur les réseaux sociaux, a suscité l’indignation et la colère d’une partie de l’opinion. Interpellés peu après leur « happening », les membres de Génération identitaire seront jugés en novembre prochain pour « entrave au droit du travail ». Baptiste des Monstiers était sur place. Il est sans nul doute l’aventurier le plus connu de l’hexagone. Mike Horn, véritable globe-trotteur/aventurier/baroudeur/super-héros (un peu quand même) fête ses 20 ans d’expédition à travers le monde. De l’Amazone qu’il a descendu à la nage à la traversée de l’Atlantique, en passant par l’ascension de l’Himalaya et la traversée du Pôle nord à pied (et en hiver) Mike Horn revient sur ses aventures, son amour de la découverte et ses futurs projets. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe les NAACP Awards, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques du jour dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier nous emmène au salon de la chasse et Nora Hamzawi répond à toutes les questions qu’on se pose sur l’aventure.